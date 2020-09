Un petit nouveau qui sort de l’ordinaire débarque dans l’HoReCa bruxellois - Vous ne le savez... Pour découvrir des saveurs d’Asie en plein centre de Bruxelles, cela ne vous prendra que quelques arrêts de métro. Arrêtons-nous aujourd’hui à 2 pas de la Gare Centrale pour faire pétiller les papilles des gourmands ! Et si on se laissait tenter par un “roti” ? Oui mais pas un “rôti” comme un rôti Orloff ou un rôti de dinde, comme on en trouve chez nous à la boucherie. Oubliez ça tout de suite ! En Malaisie, un “roti” est un pain au beurre enrobé d’un topping au goût caramélisé qui laisse échapper en son centre un cœur fondant de beurre salé. Dans les régions d’Asie du Sud, « roti » s’est imposé comme un met incontournable. Cette douceur aussi appelée “Bun”, c’est Shujjat Syed qui l’a importée à Bruxelles après avoir découvert cette sucrerie au cours de ses voyages à l’étranger. “Il faut savoir qu’en Malaisie, le Bun est ce que la gaufre est ici en Belgique!” , nous confie-t-il après avoir apporté quelques délicieux buns en studio ce lundi matin. Une chose est sûre: ça nous change du spéculoos avec le café même si on adore ça aussi, bien sûr ! Bruxelles Matin a testé pour vous… Quand Shujjat Syed est arrivé tôt ce matin dans le studio de Bruxelles Matin, il se dégageait une odeur parfumée de pain sucré. Et pour cause! L’équipe matinale de Vivacité à Reyers a eu la chance de déguster des Buns au petit-déjeûner. Pour Dan et André, c’était Bun avec topping caramel beurre salé et amandes. Pour Bruno, il s’agissait de chocolat noir en topping avec des noisettes, Barbara a goûté le topping au chocolat blanc et Julie s’est laissée tentée par le topping spéculoos saupoudré de quelques noisettes. Verdict ? André s’en est même enfilé un 2ème. Cela veut tout dire ! Bref, si vous aimez un en-cas qui cale bien, une douceur sucrée, un dessert gourmand, les Buns pourraient très certainement vous plaire. Envie d’en savoir plus ? Comment et où déguster ce “Bun” sucré aux 1001 toppings plus savoureux les uns que les autres ? Direction le centre-ville avec Shujjat Syed de Pappa Roti dans le #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale bruxelloise de Vivacité. INFOS PRATIQUES: Pappa Roti Coffee Cantersteen 49, 1000 Bruxelles (à la sortie de la Gare Centrale) 02/353.93.06 https://papparoti-coffee.be/