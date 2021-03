Un livre rempli de sagesse et de positivité - Sandrine de Montmort est l'invitée de la matinale -... Votre moral est en berne ? Vous en avez assez de la pandémie et des mesures en vigueur ? Le couvre-feu à 22h vous pèse ? Et si la lecture d’un livre pouvait changer votre vie ? Dans le livre “Vivre pour apprendre”, Sandrine de Montmort, journaliste et auteure bruxelloise, partage ses expériences de vie et nous livre ses “trucs et astuces” pour cultiver la pensée positive. Un tour en Forêt de Soignes, par exemple, ou encore une rencontre peut changer votre façon de voir les choses. “Je pense que si je ne m’étais pas posée comme je l’ai fait à Bruxelles, je n’aurais pas écrit ce livre.” Ce livre est un condensé de situations vécues par Sandrine de Montmort. Un entretien professionnel qui tourne mal, la perte d’un enfant ou d’un parent, une soirée à l’étranger qui se termine au poste de police. Ces histoires sont vraies et trouvent toujours une fin constructive. Et pourtant, Sandrine de Montmort crie haut et fort que nous avons le droit d’être triste, le droit de dire “non” aussi, de penser à soi et de ne pas se mettre de côté. Des rencontres Sandrine de Montmort se nourrit de rencontres toutes plus enrichissantes les unes que les autres. Thérapeutes, médiums ou encore amis, ils apportent toutes et tous un nouveau regard sur la façon dont on peut vivre un obstacle dans la vie. C’est comme si ces différents acteurs de “Vivre pour apprendre” nous proposaient d’essayer de voir le monde avec diverses paires de lunettes. Ces angles variés nous ouvrent l’esprit et il ne tient qu’à nous, lecteur, de picorer ce qui nous intéresse pour nous sentir mieux et avancer. Verdict ? En lisant ce récit, on se sent envahi d’une bouffée d’oxygène et d’ondes positives. Un sentiment qui fait du bien et dont nous sommes nombreux à avoir besoin ces derniers temps. Envie d’en savoir plus ? Alors à qui s'adresse ce livre paru chez Fauves Editions ? Réponse dans le #REPLAY de Bruxelles Matin avec Sandrine de Montmort, l’auteure de Vivre pour apprendre. INFOS PRATIQUES: Sandrine de Montmort “Vivre pour apprendre” paru chez Fauves Editions Prix: 17 euros