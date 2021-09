Un livre pour vous aider à vaincre vos peurs - Un outil sous forme de livre - 13/09/2021 Vos enfants dorment mal depuis la rentrée scolaire ? Votre petit dernier a peur d’aller à la piscine ou de présenter son exposé devant les copains et professeurs ? Et si on vous filait un coup de main grâce à un livre ? “Le rouge-gorge et le grand magicien - Julia” de Simon Orenbach chez Marque Belge. L’auteur, Simon Orenbach, est musicien et psychothérapeute bruxellois spécialisé dans l’enfance. Avec ce livre, il a imaginé comment un petit rouge-gorge et un grand magicien se sont rencontrés et ont décidé d’aider les enfants à trouver les moyens de vaincre leurs peurs. “Une histoire somme toute banale mais pas tant que ça.” Le pitch en 2 mots ? Dans le premier épisode de cette série, chaque fois consacrée à un enfant et à ses peurs, Julia est terrorisée à l'idée de participer à un concours de chant, elle qui adore pourtant chanter. Ses angoisses prennent tellement de place qu’elle ne parvient plus à laisser sa créativité s’exprimer. C’est un conte basé sur un fait tout à fait réel. Même le rouge-gorge a vraiment existé. Le grand magicien a permis de mettre en évidence ses ressources sans qu’elle ne s’en rende compte. Les dessins sont simples, doux, colorés mais très forts à la fois. Ils sont signés Aimée Girale. Cette lecture a pour objectif d’ouvrir les bons tiroirs pour comprendre et effacer les peurs et craintes des enfants. Une extension possible sur le web Ce livre renvoie vers le site https://www.lerougegorgeetlegrandmagicien.com/ “Nous sommes tous confrontés à des situations d’impuissance. Il faut transformer quelque chose d’irrationnel en quelque chose de rationnel.” Une page web que l’on peut voir comme étant une sorte d’extension de la démarche amorcée pour vaincre nos peurs. Le petit plus sur l’auteur Simon Orenbach produit aussi des comédies musicales avec la chorégraphe belge Joëlle Morane. Son expertise dans le domaine musical apporte quelque chose de particulier, un petit plus “hors du commun” dans son quotidien de psy bruxellois. Tout un univers à découvrir de 7 à 77 ans. Une suite de cette série est annoncée. Après ses propres peurs, pourquoi ne pas essayer de vaincre sa timidité ? INFOS PRATIQUES: “Le rouge-gorge et le grand magicien - Julia” de Simon Orenbach chez Marque Belge https://www.lerougegorgeetlegrandmagicien.com/