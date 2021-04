Un livre pour les kids préfacé par la directrice du musée des enfants de Bruxelles - "Bricoler,... Nous sortons de 3 semaines de vacances de Pâques. La situation cette année est assez inédite: il faut occuper les enfants, intelligemment et longtemps à la maison. Oui mais comment faire quand on a épuisé toutes les idées possibles et imaginables ? Le collier de pâtes, les personnages en cure-dents, les figurines en pâte à sel, vous connaissez ? C’est du déjà-vu pour votre tribu ? Rassurez-vous: le musée des enfants de Bruxelles vient à votre rescousse en nous proposant un bel ouvrage. Un livre pour s’émerveiller au fil des saisons… "Bricoler, dessiner, peindre avec les enfants" (aux éditions du Signe) de Valérie Meyer. C’est au travers de cet ouvrage que vous trouverez un solide soutien pour organiser l’emploi du temps des enfants privés de pas mal d’activités suite à la crise sanitaire que nous traversons depuis plus d’un an. C'est le confinement qui est à l'origine du livre. Pendant le confinement, il fallait occuper mes 2 enfants. Un élément intéressant à pointer: les créations proposées sont à réaliser avec du matériel de récup’ et ça, c’est vraiment chouette pour la planète ! L’objectif est de permettre aux enfants de faire le lien entre nature et art plastique. Enfin, favoriser l’éveil de la créativité est un des points forts de ce livre que nous recommandons aux parents, aux instituteurs et à tous les animateurs d’ateliers ou stages pour petits loulous en quête de bricolages et de DIY ingénieux. Cet ouvrage est préfacé par Fabienne Doigny, directrice du musée des Enfants à Bruxelles. Envie d’en savoir plus ? Ecoutez le #REPLAY de Bruxelles Matin: Valérie Meyer, l’auteure de "Bricoler, dessiner, peindre avec les enfants" aux éditions du Signe, est l'invitée de Julie VanH. INFOS PRATIQUES: Sortie début mai https://www.editionsdusigne.fr/ http://valmeyer67.free.fr/