Un livre pour enfants sur les arbres de Bruxelles

Que diriez-vous de partir à l’aventure dans les rues, les jardins et les plus beaux parcs de Bruxelles, à la découverte d'arbres extraordinaires ?

Cette année, le festival Bruxelles se Livre(s) s’est ré-inventé sur le web suite à la crise du coronavirus.

En surfant sur le site www.bruxellesselivre.be , vous tombez ainsi sur la version “digitale” de cet événement qui fait la part belle aux amateurs de livres ayant un lien avec notre capitale.

Vu que la vie de nombreuses familles est chamboulée par les nouvelles mesures sanitaires qui imposent la fermeture des musées et autres espaces où les activités sont jugées comme trop dangereuses pour la propagation du virus, pas mal de parents se creusent la tête pour trouver des idées d’occupations pour les enfants.

Et si on apprenait en s’amusant grâce à un livre jeunesse qui nous emmène en balade à Bruxelles ?

C’est en surfant sur le site de Bruxelles se Livre(s) que je vous tomberez sur quelques trésors dont cette pépite pour les kids:

“Arbres de Bruxelles à colorier” de Ludovic Flamant & Gwen Guégan.

De quoi s’agit-il ?

Une histoire à colorier et douze idées de balades pour petits et grands, à la découverte des arbres extraordinaires des parcs et jardins bruxellois.

Ce livre propose aux enfants dès 3 ans de partir à l’aventure dans les rues, les jardins et les plus beaux parcs de Bruxelles, à la découverte de 20 arbres extraordinaires : les géants, les plus anciens, les trésors cachés… À la fois proposition de découverte de la ville, de ses quartiers, de ses richesses culturelles et naturelles, et cahier de jeux et d’activités ludiques, le livre a pour objectif d’inciter l’enfant à prendre conscience de l’importance de la nature en ville, et en particulier des arbres. C’est une invitation à les observer et à apprendre à les connaître.

En suivant Léo le chat, l’enfant va colorier, dessiner, imaginer, jouer, découvrir les différents types d’arbres, les saisons, mais aussi comment un arbre vit et meurt. Qui sont ces "géants" autour de nous, bien visibles ou bien cachés comme des trésors dans la ville ? Quels animaux et insectes les arbres abritent-ils ? Quelle est la fonction de cette nature dans la ville ? À la fin du cahier, une carte donne toutes les indications pour partir en balade à travers la ville et trouver les arbres évoqués tout au long du livre.

Achetez local, dans la librairie de votre choix.

INFOS PRATIQUES:

“Arbres de Bruxelles à colorier” de Ludovic Flamant & Gwen Guégan.

Prix : 12 €

48 pages

Format : 230 X 290 mm

CFC éditions

ISBN : 978-2-87572-045-0

Parution : avril 2020

http://www.restezalamaison.be/?s=0000&p=332