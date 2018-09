Un film qui bouscule les codes à Flagey!

C’est un film qui a remporté le Grand Prix au Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles qu’on vous propose de découvrir à Flagey aujourd’hui!

Véritable plaidoyer pour l’égalité hommes-femmes, le premier film de l’auteure et comédienne algérienne "Rayhana" donne la parole aux femmes.

Le tout avec humour et sensualité à découvrir en avant-première ce soir à Flagey. Comment et pourquoi la réalisatrice a eu l’idée d’écrire et de réaliser ce film? On lui a posé la question ce matin dans Bruxelles Matin!

Interview à ré-écouter ici en bas de l'article.

L'Histoire en bref...

Au coeur du hammam, loin du regard accusateur des hommes, mères, amantes, vierges ou exaltées islamistes se confrontent, s’interpellent entre fous rires, pleurs et colères,…

Avant-premières en présence de la réalisatrice :

10 septembre, 20h15 @ Flagey (Bruxelles) - rencontre animée par Elles tournent - Acheter des tickets

11 septembre, 20h @ Sauvenière (Liège) - Info et tickets

12 septembre, 20h @ Caméo (Namur) - Info et tickets

Sortie en salles : 19 septembre 2018.

Un film de Rayhana (France/Algérie, 1h30, VO st FR/NL)