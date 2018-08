Un festival pour faire aimer les livres aux petits Bruxellois!

Avis aux jeunes parents qui nous suivent: si vous avez des enfants entre 0 et 5 ans, vous avez sans doute quelques livres pour enfants à la maison… et bien, dans ce cas-là, vous allez adorer le " Festival Bruxellois de la Petite Enfance " qui démarre le 1er septembre et pour se poursuivre jusqu’au 31 décembre.

Quatre mois consacrés à la littérature de la petite enfance! Des animations, des expositions, des spectacles, des rencontres avec des créateurs de livres, des expositions pour petits et grands.

Plus de 300 manifestations qui se dérouleront aux quatre coins de notre région bruxelloise, beaucoup de raisons de vous sensibiliser le plus tôt possible aux livres pour les petits.

Une exposition consacrée au célèbre illustrateur et invité d’honneur Michel Van Zeveren circulera dans plusieurs bibliothèques durant ce festival, elle est intitulée " Le petite monde de Michel Van Zeveren ".

L’objectif de ce festival est de montrer aux parents les diverses possibilités de sensibiliser les petits aux livres.

Sans oublier l’organisation d’un premier " Salon du livre de jeunesse " à Bruxelles (Heysel) qui mettra la petite enfance à l’honneur du 3 au 7 octobre 2018.

INFOS PRATIQUES:

" Festival Bruxellois de la Petite Enfance 2018 " (0-5 ans)

Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles

Programme sur le site www.cljbxl.be