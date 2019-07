Un été au Coudenberg! - Vous tombez à court d’idées d’activités pour les enfants? -... Pas de panique, on vous emmène dans les vestiges de Bruxelles, juste en-dessous de la Place Royale. Parce que c’est au Palais du Coudenberg que s’organisent cet été un jeu de piste souterrain ou encore une chasse au trésor. Le tout à destination des enfants pendant ces grandes vacances! Comment se préparer à ces activités d’été au Coudenberg? On a posé la question ce matin à Gaspard Breny, collaborator event chez Be Culture. En attendant, voici quelques infos pour vous guider durant l'été! WAOUW : des coffres à surprise(s) 02.07.2019 > 30.08.2019 Horaires : changeant. Consultez les actualités. Destiné aux familles et groupes avec enfants de 4 à 12 ans, en présence d’un adulte minimum (6 enfants maximum par famille ou groupe). Tarif activité: 4 € par enfant (+ adulte 7 €, senior 6 €). Réservation obligatoire en ligne sur le site de réservation du musée BELvue. Durée : 1 h - 1 h 30 Jeu de piste souterrain 02.07.2019 > 31.08.2019 Destiné aux familles avec enfants de 5 à 8 ans. Tarif activité : 4 € par enfant (+ adulte 7 €, senior 6 €) Durée : 1 h - 1 h 30. Réservation obligatoire en ligne sur le site de réservation du musée BELvue. Adresse: Palais du Coudenberg Rue Villa Hermosa 5, Bruxelles coudenberg.brussels