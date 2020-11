Un défi gourmand pour Viva For Life vous attend en boulangerie

Depuis quelques semaines, vous êtes de plus en plus nombreux à vous mobiliser pour Viva For Life ! Oui mais saviez-vous qu'il existait un défi qui ne demande qu'une seule chose: être gourmand... Facile, non ?

Les nouvelles mesures sanitaires ont de quoi décourager plus d'un. Parce qu'il est important de ne pas tomber dans le pessimisme et de se serrer les coudes, notamment pour soutenir les asbl qui ont besoin de soutien financier urgent, nous appelons à la mobilisation des organisateurs de défis Viva for Life. Organiser un défi en 2020, c'est possible ! Chaque semaine, soyez à l'écoute de Bruxelles Matin qui vous fait découvrir quelques-uns des défis des organisateurs qui se mobilisent dans notre région et ce dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Ensemble faisons de 2020 l'année de la solidarité !

Et si on mettait en lumière un des défis de cette année 2020 ? Vita+ soutient chaleureusement Viva for Life encore cette année ! Pour chaque pain Vita+ Céréales Complètes, Flocons d’Avoine ou Graines Germées vendu entre le 2 novembre et le 13 décembre, 5 cents seront reversés à Viva for Life. En 2019, c'est 7.557,80€ qui ont été récoltés au profit de l'opération !

Trouvez votre boulanger Vita+ sur https://vita-plus.be/fr/trouvez-votre-boulanger-vita

Exemples de boulangeries participantes : la pâtisserie/boulangerie La Tradition à Etterbeek, Brauns à Anderlecht, La Bonbonnière à Wemmel ou encore La pâtisserie Sirre à Jette.

Sinon, sur le site de Vita+, il y a aussi un tas de recettes à tester : gaufres au pain salées, brochettes de pain et j’en passe… Les recettes Vita+ sont dispos ici: https://vita-plus.be/fr/recettes-vita

Et maintenant, on fait quoi ?

Si vous ne vous êtes pas encore mobilisé.e, participez aux 12 défis Viva For Life , depuis chez vous !

Les défis des animateurs pourront faire oublier le confinement durant 144h de pur plaisir, en solo ou en famille : ensemble, distancés mais connectés, les participants vont danser, démontrer leurs talents d’acteurs et réaliser des challenges insolites.

En 144h chrono, les participants devront réaliser les 12 défis proposés par les animateurs de la RTBF, dont par exemple Fanny Jandrain, Benjamin Maréchal, Anne-Laure Macq, David Jeanmotte, et d’autres encore.

Une belle occasion de se défier les uns les autres, de maintenir le contact et de s’amuser, tout en contribuant au financement de projets qui aident les enfants entre 0 et 6 ans qui vivent dans la pauvreté en Fédération Wallonie - Bruxelles.

INFOS PRATIQUES:

https://agir.vivaforlife.be/