Un crowdfunding pour soutenir le Fou Rire théâtre...

La crise sanitaire touche aussi et surtout le secteur culturel... Pour tenter de lutter à son niveau contre la crise qui frappe en ce moment le secteur culturel, le Fou Rire Théâtre a lancé une grande campagne de crowdfunding. Le premier palier de 12 000 euros d'argent récolté a été atteint en seulement quelques jours ! Une partie de l'argent qui sera désormais versé par les les contributeurs sera redistribuée à d'autres lieux culturels, partenaires du Fou Rire Théâtre.

Le théâtre de proximité, le Fou Rire à Ixelles, réfléchit aux actions à mener pour résister à la crise et empêcher de nuire à la culture, au rire et aux artistes.

Au Fou Rire, on se bat pour que le rire soit à venir. Mais pour cela, le secteur a avons besoin de vous ! Pour continuer à exister après la crise et pour aider les auteurs et les comédiens à renaître. Vous , les Bruxellois, êtes une sorte de potion magique !

Selon Cathy Thomas, directrice du Fou Rire: "Nous vivons pour l’instant au jour le jour, mais de notre côté nous avons envie de penser à demain, à cette fin de confinement. L’humain reste la clef de voûte de notre quotidien et la solidarité doit se partager. Actuellement le personnel de santé est au cœur de la bataille et ne compte plus ses heures et ses dépenses d’énergie. Leur courage force le respect. Ils sont tous concentrés sur leur objectif : sauver des vies jusqu’à en oublier la leur."

Par le biais d'un crowdfunding, vous avez l'occasion d’offrir au personnel de santé de l’ensemble des hôpitaux et milieux infirmiers à domicile ainsi qu’aux technicien.ne(s) de surface des hôpitaux et maisons de retraite, un moment de détente et de rire qui leur sera bien nécessaire quand le confinement prendra fin et que le covid sera vaincu !

Il n'y a pas de petite contribution, aidez ce théâtre à donner un nouveau souffle au Rire !

Alors? Vous avez envie de soutenir ce théâtre et la culture à Bruxelles ? On vous dit comment faire concrètement avec Cathy Thomas, la directrice du Fou Rire, notre invitée du jour dans Bruxelles Matin.

INFOS PRATIQUES:



Lien vers la campagne de crowdfunding ici : https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/soutenez-le-fou-rire-theatre/tabs/description