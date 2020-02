Un coussin qui rend heureux! - C’est une innovation proche de la science-fiction bruxelloise… -... Avez-vous déjà entendu parler d'un coussin qui rend heureux? C’est en tous cas comme ça que 6 élèves de la mini-entreprise Hapilo décrivent leur produit lancé sur le marché dans le cadre de ce projet entrepreunarial. Une entreprise à petite échelle développée avec le soutien de l’ASBL LJE (Les Jeunes Entreprises). Comment un coussin peut-il rendre “heureux”? Réponse dans ce videocast avec Bienfait Roméo, Delferriere Eva, Beaumont Romain. Ils sont élèves au Sacré Coeur de Ganshoren et font partie de la mini-entreprise Hapilo. Ils sont passés dire bonjour à l'équipe de Bruxelles Matin pour parler de leur produit. En fait, ce sont 6 étudiants du Sacré Cœur de Ganshoren qui ont créé le “Hapilo”, un coussin qui allie bien-être et écologie, des concepts pleinement dans l’air du temps ! Le Hapilo est un coussin garni de noyaux de cerises récupérés qui s’adapte à la forme de la partie du corps sur laquelle il est posé. Chauffé au micro-ondes, il permet la relaxation des muscles ; refroidi au congélateur, il apaise les douleurs articulaires et soulage certaines blessures. Et, cerise sur le coussin, il renferme des senteurs propices à la détente. A côté du bien-être qu'il procure, Hapilo participe également à l'économie circulaire en limitant le gaspillage des matières premières : les noyaux de cerises et les tissus sont récupérés, lavés et traités. INFOS PRATIQUES: Prix du coussin: de 10 à 15 euros https://instagram.com/hapilo__?igshid=8nis5qk7rtnv https://www.facebook.com/hapilo.hapilo Contact : info.hapilo@gmail.com