Un coup de pouce pour les entrepreneurs “food” à Bruxelles - Entreprendre en 2021 n’est pas... Parfois, on imagine qu’il suffit d’être équipé d’un ordinateur et d’une connexion internet. Oui mais non… pas quand on se lance dans une entreprise de biscuits artisanaux ou gâteaux d’anniversaire maison, par exemple ! Depuis quelques mois, les entrepreneurs “food” peuvent utiliser des espaces de co-kitchen qui mettent à disposition quatre cuisines professionnelles, individuelles et équipées. Ce coup de pouce vient de Philippe Thewissen et Sara Dirkx, les fondateurs de BeCook. Depuis quelques mois, Be Cook soutient les entrepreneurs et vous encadre à 360 degrés. Objectif: vous voir réussir votre parcours pro ! Comment ça fonctionne ? Réponse avec Philippe Thewissen, co-fondateur de BeCook. INFOS PRATIQUES: BECOOK! Rue Dieudonné Lefèvre, 27 1020 Bruxelles +32 495 14 63 29 www.becook.be