Un cornet suspendu au Musée de la Frite! - Vous l’aimez croustillante, dorée et peut-être en... C'est tout un événement lors des portes ouvertes gratuites de Home Frit' Home du 1er week-end de juillet! Le cornet de frites suspendu fera son entrée en 3D au Micro Musée de la Frite ce dimanche 7 juillet à 13h00. La belle initiative permettra de partager avec les Bruxellois cette action de solidarité, inspirée du "café suspendu" à l'italienne, déjà adoptée par quelques frituristes. M&M Comme à la maison est le partenaire de Home Frit' Home pour ce projet. Depuis plus de 3 ans déjà, la "frite sympa de Braine-l'Alleud" pratique le Cornet Suspendu en soutien aux plus démunis. Une réalisation 3D en son honneur y sera dévoilée en grandes frites à 13h00, avec l'appui technologique de Idart. Coup d'envoi de la cérémonie ce dimanche 7 juillet dès 13h00! Au menu: des frites, la Cuvée des Trolls de la Brasserie Dubuisson et des visites gratuites du Micro Musée de la Frite jusqu'à 18h00. Également au programme, l'exposition "Alchimies urbaines" de Dan Bonet Dessins-Peintures. Le jardin sera ouvert. Passez y faire un tour! Et si vous souhaitez en savoir plus, comme nous, écoutez la petite interview du fondateur de Home Frit' Home ci-dessous. Hugues Henry était notre invité ce matin. INFOS PRATIQUES: Où : Home Frit' Home Rue Des Alliés 242 1190 Forest Tarif : Gratuit Public : à partir de 12 ans Internet : https://www.facebook.com/events/713858522403027/ Dimanche: de 12:30 à 18:00 Le 7 juillet http://www.homefrithome.com/