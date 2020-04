Un concours pour révéler les talents alternatifs bruxellois et wallons ...

Pendant le confinement, pas mal d’artistes grattent leur guitare, pianotent, chantent et font preuve d’énormément de créativité. Si vous êtes musicien, chanteur, en solo ou en groupe et que vous souhaitez marquer le coup pendant ce lockdown, pensez à vous inscrire au Concours Circuit, c’est le moment !

Organisé tous les 2 ans par l'asbl Court-Circuit, le Concours Circuit est devenu un rendez-vous incontournable du paysage musical en Fédération Wallonie-Bruxelles. Dédié aux musiques alternatives et aux sonorités nouvelles, il a déjà participé à l'émergence de nombreux talents et vise à offrir aux projets sélectionnés un accompagnement et une visibilité vis-à-vis des pros et du public.

Evidemment, le Concours Circuit a beaucoup évolué depuis son lancement en 1998, lorsqu'on demandait aux candidat·e·s d'envoyer une K7 par la poste. Néanmoins, son objectif principal reste inchangé : mettre en lumière les projets musicaux émergents et innovants de Wallonie et de Bruxelles. Une aspiration d'autant plus fondamentale en cette période incertaine pour la culture et les artistes.

Combien d'artistes sont, en cette période de confinement, en train de composer chez eux et aspirent à donner un nouvel élan à leur projet en pensant à la suite ? En participant à l'émergence de nombreux talents, le Concours Circuit s'est révélé depuis sa création être un tremplin de choix. Chaque étape - des éliminatoires à la finale - est une possibilité pour les participant·e·s de se produire sur scène dans des conditions professionnelles, de se confronter à un public, de se faire remarquer par l'industrie musicale belge, etc.

Le groupe Saudade, lauréat de la dernière édition du concours, a bénéficié d'une mise en avant importante et a foulé de nombreuses salles et festivals (Les Ardentes, LaSemo, Dour Festival, Gentse Feesten, etc.). Glauque qui comptait parmi les finalistes, s'est également fait remarqué sur de nombreuses scènes et a été consacré "Révélation de l'année" lors des derniers Decibels Music Award. Le concours leur a par ailleurs permis de trouver un entourage professionnel (manager, booker, etc.).

Depuis ce 21 avril et jusqu'au 21 juillet 2020, les groupes qui le souhaitent peuvent s'inscrire au concours via la plateforme Mycourtcircuit. Ils devront entre autres fournir 3 morceaux originaux en mp3. À la clé : du coaching, des résidences, des captations vidéo, des sessions studio, des concerts en salles et festivals et bien d’autres prix remis par les partenaires de Court-Circuit. Mais aussi et surtout, une exposition inestimable que le concours offre à ses participant·e·s. Une occasion à ne pas manquer !

Et le coronavirus dans tous ça ?

Bien que les organisateurs du concours prennent le parti de l'optimisme dans la mise en place de tout ce dispositif, la crise sanitaire qui frappe le secteur de plein fouet ne permet pas de prédire comment évoluera la situation des salles de concerts d'ici la fin de l'été. Au besoin, et en fonction des possibilités, Court-Circuit adaptera la formule 2020 du Concours Circuit toujours pour satisfaire son but de mise en valeur des nouveaux talents issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Et en pratique, ça donne quoi ?

Le Concours Circuit s’adresse aux artistes de tous styles dits " alternatifs " (pop, rock, folk, indé, garage, electronica, hip hop, psyché, post rock, experimental, shoegaze, synthpop, lo-fi…) résidant en Wallonie ou à Bruxelles proposant un répertoire original en autoproduction et n'étant pas engagé·e·s auprès d’un label.

Comme écrit plus haut, chaque participant·e devra fournir 3 morceaux originaux en mp3. Les inscriptions au Concours Circuit se font uniquement via la plateforme Mycourtcircuit.be jusqu’au 21 juillet 2020. Les noms des projets sélectionnés pour accéder à la phase des éliminatoires seront connus fin août.

Notez que la grande finale aura lieu le 12 décembre au Botanique à Bruxelles !



INFOS PRATIQUES:

CALENDRIER

ÉLIMINATOIRES

• 17 septembre 2020 au Kultura (Liège)

• 18 septembre 2020 à Lavallée (Bruxelles)

• 19 septembre 2020 à La Maison Folie (Mons)

• 24 septembre 2020 au Rideau Rouge (Ohain)

• 25 septembre 2020 aux Abattoirs de Bomel (Namur)

TIERS DE FINALE

• 8 octobre 2020 à l'Atelier 210 (Bruxelles)

• 9 octobre 2020 au Belvédère (Namur)

• 10 OCTOBRE 2020 au Salon (Silly)

FINALE

• 12 décembre 2020 au Botanique (Bruxelles)

Toutes les informations se trouvent dans le règlement du concours disponible sur le site http://www.concourscircuit.be/

Inscriptions : https://mycourtcircuit.be/appels/concours-circuit-2020