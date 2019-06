Un concours incroyable remet le couvert! - Une boutade qui tourne à la réussite... - 24/06/2019 L’appel à candidatures du concours bruxellois de la meilleure croquette aux crevettes est ouvert. Dès aujourd’hui, les établissements souhaitant participer à l’édition 2019 du concours bruxellois de la meilleure croquette aux crevettes sont invités à remettre leur candidature. Pour sa seconde édition, le concours bruxellois de la meilleure croquette aux crevettes s’invite au festival eat ! BRUSSELS drink ! BORDEAUX. La petite reine du patrimoine gastronomique belge sera mise à l’honneur le samedi 7 septembre et viendra compléter la riche programmation du festival. Le 22 octobre 2018, visit.brussels organisait le premier « concours bruxellois de la meilleure croquette aux crevettes ». Le grand gagnant de cette première édition était Fernand Obb Delicatessen. La Quincaillerie, Ma Folle de Soeur, François, LeTodt’s Café, Le Belga Queen, Toucan Brasserie, l’Atelier de Willy, La Guinguette en Ville et La Brasserie de la Gare, figuraient, quant à eux, dans le top 10. 20 établissements avaient répondu présents : L’Atelier de Willy, Le Belga Queen, La Brasserie de la Gare, Le Callens Café, Chez Léon, Chez Soje, Fernand Obb Delicatessen, La Guinguette en Ville, Joe’s Restaurant, Ma Folle de Soeur, La Manufacture, Le Moulin de Lindekemale, Peï & Meï, Le Pré Salé, La Quincaillerie, Restaurant François, Restaurant Vincent, Restobières, Todt’s Café, Toucan Brasserie. L’appel à candidature pour la deuxième édition du concours bruxellois de la meilleure croquette aux crevettes est désormais lancé et ouvert jusqu’au mercredi 26 juin. Les candidats peuvent s’inscrire via le lien suivant (https://www.flexmail.eu/f- 46b68f8754e755c7) et via e-mail à l’adresse suivante : o.marette@visit.brussels . Pour y participer, ils doivent répondre aux critères suivants : posséder un établissement, une cantine, un comptoir ou un Food Truck en activité et implanté sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et proposer des croquettes aux crevettes maison à la carte. Afin de les évaluer, le jury composé de journalistes gastronomiques se servira d’une grille de cotation pour établir la hiérarchie des produits dégustés. La répartition des points sera réalisée suivant plusieurs critères dont le croustillant, le goût et la qualité des crevettes. Le gagnant de cette nouvelle édition pourra utiliser le titre de « meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles » durant toute l’année suivant la proclamation des résultats.