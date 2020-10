Un concept de théâtre de rue inédit en Belgique !

Une nouvelle expérience théâtrale à Bruxelles - Et si vous découvriez le monde du théâtre... C-O-N-T-A-C-T est une expérience théâtrale conçue pour et autour des conditions sanitaires qui sont d'application à ce jour. Elle a surfé sur la vague des contraintes actuelles pour permettre à 17 spectateurs maximum de suivre 2 comédiens en représentation dans les rues de Bruxelles. Il s’agit d’une expérience distanciée et immersive qui a vu le jour pendant le confinement à Paris. Ce sont des Parisiens à l'origine du projet. Dorénavant, les Bruxellois peuvent aussi en profiter ! Expérience distanciée... Dans cette représentation, le spectateur peut se placer où il veut. C'est lui qui choisit l'endroit où il se place. De la sorte, le spectateur fait à la fois partie du public mais aussi de l'équipe qui peut décider de ce qui sera ou non mis en avant. Expérience immersive... Le public télécharge une application en venant avec son smartphone. Chacun dégaine ses écouteurs. On se connecte au spectacle et on a accès à l'histoire des 2 personnages, des 2 comédiens. Ainsi, on plonge dans leur tête et l'on découvre leurs pensées. Le tout se fait sur fond sonore travaillé par des professionnels pour nous plonger en plein cœur de cette expérience inédite qui nous donne l'impression d'être en plein tournage de film avec des décors sublimes, à savoir le Sablon et le Cinquantenaire pour ne citer que ces lieux-là. Envie d’en savoir plus ? Le point de rendez-vous n'est pas fixe, il change à chaque représentation. Alors, on se retrouve où pour ce 1er numéro ? Eclairage avec notre invité: Damien Locqueneux, le producteur de C-O-N-T-A-C-T, est l'invité de Bruxelles Matin dans ce #REPLAY de la matinale radio de Vivacité. INFOS PRATIQUES: Quoi ? C-O-N-T-A-C-T, une expérience théâtrale distanciée et immersive Une production originale française de Samuel Sené et Gabrielle Jourdain à Bruxelles à partir du 14 octobre ! Quand ? Ce mercredi 14/10 Où? Dans les rues de Bruxelles, le lieu est tenu secret jusqu’au dernier moment Combien ? 19 euros Web ? contact-spectacle.be http://tobiartsproductions.be/nos-productions/contact-lexperience-theatrale-distanciee-et-immersive/