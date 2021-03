Un clip hommage aux victimes des attentats de Bruxelles - Un espace dédié aux victimes et à... Le 22 mars 2016, peu avant huit heures, des djihadistes kamikazes se font exploser dans le hall des départs de l’aéroport de Bruxelles. Cet événement a marqué l’histoire de la Belgique. Des victimes des attentats, il y en a eu par centaines. 32 morts. 340 blessés. Et parmi les personnes présentes à l’aéroport de Zaventem, il y avaient notamment deux jeunes Bruxellois que les copains appellent Fionn et Noon. A deux, ils allaient s’envoler pour un tournage à Los Angeles. Sauf qu’en réalité, ils n’ont jamais pu décoller pour cette opportunité professionnelle. “On était en plein milieu du hall des départs à Zaventem quand les bombes ont explosé.” Il y a tout juste 2 ans, Fionn Perry et Noureddine Zerrad réalisaient un film documentaire intitulé « Tous ensemble », dans lequel la parole était donnée à diverses victimes des attentats de Bruxelles. Ce film va à la recherche des émotions et des regards sur le monde et sur la vie des victimes des attentats. Il cherche à savoir comment et pourquoi garder l’optimisme et l’espoir après les évènements du 22 mars. “Tous Ensemble L’Après” Aujourd’hui, ces 2 Bruxellois ont réalisé un clip musical. Il s’agit d’un clip hommage aux victimes des attentats de Bruxelles le 22 mars 2016. C'est une réponse au besoin toujours présent des victimes et de leurs proches, de s’exprimer et de se soutenir. C'est Lucie-Valentine, une artiste belge, qui interprète la chanson de ce clip. "Évidemment" de France Gall, une chanson qui n'a pas été choisie au hasard et qui exprime le ressenti des victimes. Pour réaliser ce clip, un crowdfunding a été mis en place. Il est toujours possible d'y contribuer via le lien suivant: https://fr.ulule.com/tous-ensemble-lapres/preview/ INFOS PRATIQUES: *Le lien Youtube sur lequel le clip sera diffusé en avant-première ce 22 mars 2021 à 08h: https://youtu.be/32wQqF850TQ