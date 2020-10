Un ciné parents-enfants aux Samedis du Ciné Vendôme - On se fait une toile ? - 02/10/2020 Un concept qui réunit parents et enfants dans le même ciné mais dans des salles différentes. Et si c'est à mini-prix c'est encore mieux, non ? Vu la météo maussade, que diriez-vous d’un ciné club enfants et adultes ? Au ciné Vendôme, c’est possible avec deux séances proposées en parallèle. Une salle accueille les jeunes dès 5 ans et l’autre salle accueille les parents. Quid de la programmation des enfants ? Préparez les pop corns pour vos kids ! Il découvriront “MIA et le Lion Blanc” en (VF). Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frère et sœur et deviennent vite inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mia découvre alors le secret que cache la ferme : son père vend les lions à des « chasseurs de trophées ». Mia n’aura désormais qu’une obsession : sauver Charlie, à tout prix… Et pendant ce temps pour les adultes et ados ? Les adultes peuvent regarder le film en salle 2 ou faire un petit tour pendant que l’équipe d'animatrices & animateurs s’occupe des enfants. A voir : RAZZIA (VOstFR) Á Casablanca, entre le passé et le présent, cinq destinées sont reliées sans le savoir. Différents visages, différentes trajectoires, différentes luttes mais une même quête de liberté. Et le bruit d’une révolte qui monte… Razzia fait donc réfléchir pendant que les enfants s’émerveillent dans la salle d’à côté. Mesures sanitaires: Afin que les séances se passent au mieux, il est demandé aux spectateurs de + de 12 ans de respecter les mesures sanitaires de base : port du masque, distanciation physique (1,5 m ou 1 siège entre chaque « bulle ») et respect des règles d’hygiène en vigueur dans le cinéma. Merci pour votre bienveillance ! INFOS PRATIQUES: Cinéma Vendôme Chaussée de Wavre 18 1050 Ixelles Prix: 2,50 € Public: à partir de 5 ans Attention ! Une inscription sur place est nécessaire pour les enfants qui viennent pour la première fois. (à partir de 10h) https://www.facebook.com/samedisducine/ Date: ce samedi 03/10 de 10:00 à 13:00