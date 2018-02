Un chouette jeu avec la Foire Du Livre!

Il y a quelques temps, le jeu Pokemon Go faisait chauffer le smartphone de nombreux Bruxellois! Aujourd’hui, on remet le couvert avec un jeu à peu près similaire sauf qu’on ne chassera pas les Pokemons mais les livres !

Alors si vous profitiez de ce jeudi midi pour faire une pause en plein air? Le Cinquantenaire sera un terrain de chasse de choix pour une chasse aux livres organisée dans le cadre de la Foire du Livre de Bruxelles qui démarre aujourd’hui à Tour&Taxis. Pour jouer à ce jeu, il suffit de télécharger l’app de géolocalisation Neareo qui vous permettra de trouver l’endroit exact où se trouvent les livres et vous avertit si vous passez près de l’un d’eux.

Et puis ensuite, après le boulot, ou ce weekend, rendez-vous à Tour&Taxis! Le thème de cette année est “sur la route”!

Des écrivains voyageurs, aux navigateurs au long cours, des auteurs qui renouvellent le guide touristique, aux sportifs et aux aventuriers qui repoussent leurs limites, sans oublier des thèmes plus graves, comme la route des migrants, les sujets de rencontres en lien avec la route semblent inépuisables : venez découvrir les choix et les coups de coeur de cette edition 2018.

Pas mal d’auteurs à rencontrer à la Foire: Eric Boschman, Line Couvreur, Belge une fois, Olivier Bogaert et Carlo de Pascale (chez Racine).

Il y aura aussi : Jérôme Colin (Hep Taxi!) pour son roman Champs de Bataille ou encore Vincent Engel pour Le Miroir des Illusions, chez Interforum, Gilles Dal (spécialiste de la BD) pour ses ouvrages Contrat Ideal et Rompre Sans Peine chez Lamiroy, Jean-Luc Fonck avec Les Hommes Préfèrent les Grottes, Philippe Lambillon, notre Bourlingueur pour Les Barges du Congo (Renaissance du Livre, Editions Luc Pire), … sans oublier Jérôme de Warzee, Philippe Geluck, Pierre Krol ou encore notre collègue Pascal Scimè!

C’est vraiment la caverne d’Ali baba pour les amateurs de littérature…

Une attention particulière est accordée aux plus jeunes: jeux de pistes, spectacles, ateliers et de multiples activités sont prevues! Pour vous faciliter la vie, la Foire propose des parcours libres à faire seul ou en famille. Déambulez librement dans la Foire en empruntant les lignes de métro. C’est ultra facile et accessible des 7 ans!

Vous l’aurez compris: la Foire a aussi comme objectif d’amener, par le plaisir, les jeunes à la lecture.

RAPPEL: entrée gratuite MAIS il faut télécharger votre ticket (gratuit) sur le site de la foire du livre de Bruxelles : http://flb.be



INFOS PRATIQUES:

Adresse : Tour & Taxis – Avenue du Port, 86C – 1000 Bruxelles (accès piéton) ou Avenue du Port, 88 (Parking extérieur)

Horaires

Dates : du jeudi 22 au dimanche 25 février 2018

Heures d’ouverture :

Jeudi : 10h – 19h

Vendredi : 10h – 22h

Samedi : 10h – 19h

Dimanche : 10h – 19h

http://flb.be/