Un caviste s’adapte à la crise sanitaire... - Vous êtes plutôt rouge, blanc ou rosé ? -... Les bars et restaurants sont fermés en ce moment. C’est le contexte de crise sanitaire qui impose ces fermetures. Oui mais voilà... où trouver une bonne bouteille à déguster en amoureux ? Comment dénicher le petit blanc qui ira avec votre risotto ce weekend ? En cette période de portes ouvertes pour la plupart des cavistes du pays, certains ont décidé de trouver des solutions pour vous faire découvrir les meilleurs vignerons du moment. Notre collègue Jean-Marc Decerf a eu la belle idée de nous sortir de notre belle capitale pour nous emmener en balade à une petite trentaine de minutes de Bruxelles, à Genappe, dans le Brabant Wallon. L’idée va plaire aux amateurs de bonnes bouteilles: nous partons à la découverte d’un caviste de père en fils depuis 3 générations. Une société qui devait fêter son 75e anniversaire cette année mais qui devra attendre l’après-Covid pour célébrer cet événement. Les Vins Pirard existent depuis 1945. Sauf que nous sommes en 2020 et la situation est bien différente des autres années. Comment s’adapter face à la crise ? Le coronavirus a eu raison de nos établissements préférés mais pas de nos cavistes. Ouf de soulagement chez Vins Pirard. Cela dit, il faut en permanence se ré-organiser et faire les choses différemment si l’on veut respecter les règles liées aux conditions sanitaires. “On a demandé aux vignerons de nous faire une petite vidéo de présentation.” C’est pourquoi, Simon Pirard, des vins Pirard, organise des fenêtres ouvertes en lieu et place des portes ouvertes traditionnelles. Evidemment, le tout se passe sur internet. Les vignerons vous dévoilent leurs vignes, leurs cuves, leurs caves. C’est une nouvelle façon virtuelle d’échanger, de découvrir l’envers du décor. Ces journées de fenêtres ouvertes démarrent ce jeudi 22 pour se terminer le 11 novembre. Et ça se passe comment ? Alors, comment se déroule cet événement ? Réponse dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale de Vivacité qui a ouvert sa fréquence aux Brabançons ce jeudi avec la complicité de Jean-Marc Decerf qui nous propose une rencontre avec Simon Pirard, caviste chez Vins Pirard à Genappe. INFOS PRATIQUES: Vins Pirard c’est à Genappe mais, rassurez-vous, ils livrent partout en Belgique. Fenêtres ouvertes du 22/10 au 11/11 https://vinspirard.be/