Un "café poussettes" à Watermael-Boitsfort!

Un "café poussettes" arrive à Watermael-Boitsfort! - Si vous êtes jeunes parents, vous avez... C’est le genre de choses que vous pouvez trouver notamment chez Mamzelle Colibri, une boutique destinée aux parents soucieux de consommer mieux et durablement. Des boutiques de la sorte, il y en a quelques-unes à Bruxelles. Mais ce matin, une Bruxelloise va encore plus loin dans la démarche: elle souhaite proposer aux jeunes papas et mamans un “café poussettes”. Oui mais c'est quoi en fait un "café poussettes"? On a posé la question à fondatrice de Mamzelle Colibri, Marie Vandamme était avec nous dans Bruxelles Matin sur Vivacité. L'interview se trouve ci-dessous. INFOS PRATIQUES: “Mamzelle Colibri” Pour soutenir l’ouverture du "café poussettes", participez au crowdfunding de 7000 euros en cours jusqu’au 5 juillet: https://www.miimosa.com/be/projects/un-family-cafe-chez-mamzelle-colibri-a-watermael-boitsfort/ La boutique: Avenue Léopold Wiener 116, 1170 Bruxelles https://www.mamzellecolibri.be/page/homepage