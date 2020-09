Un cadeau en préparation pour les students de l’ ULB - Que diriez-vous de fêter la rentrée... C’est en substance l’idée de Gilles Libert, un jeune architecte/sculpteur qui a décidé de célébrer le “retour à la vie” après cette période de pandémie. Il y a presque 2 semaines, les plus jeunes bouclaient leurs cartables pour rentrer à l’école. Il est bientôt l’heure pour les plus grands de retourner dans les auditoires aussi... A l’ULB, les students seront accueillis dès ce weekend par l’architecte et sculpteur Gilles Libert. Il prépare une grande surprise fleurie juste devant le bâtiment de Solvay, avenue Franklin Roosevelt 42. Un feu d’artifice de couleurs… La sculpture « Croissance », 10,51 m x 7,18 m x 5,65 m (Longueur x largeur x hauteur) pour 3,3 tonnes d'acier, a été réalisée dans le cadre du « Bruxelles Festival Libre Culture » en mars 2020. La forme évoque un graphique de croissance qui tend vers le ciel dans un mouvement aléatoire. Cette évocation fait référence à l’école de Business Solvay qui forme les étudiants aux enjeux économiques de croissance et à la compétition dans notre société. La forme de la sculpture dialogue avec la façade du bâtiment, elle reprend la même courbure que l'auditoire suspendu sur les colonnes, et se dirige vers le trou de la toiture. Ce weekend, Gilles Libert va réaliser une installation florale éphémère avec 10 000 gerberas placés sur les tubes de la sculpture « Croissance ». Les couleurs des fleurs seront un dégradé de rouge, d’orange et de jaune comme un grand feu d'artifice. Les fleurs seront fournies par l’intermédiaire de l’Union Royale des Fleuristes Belges. Une forme d’hommage… Pour notre jeune architecte Gilles Libert, il s’agit d’une forme d’hommage au Festival Libre Culture qui est passé inaperçu pendant la pandémie de Covid-19. C’est aussi une manière de saluer le secteur de l’événementiel qui subit la crise de plein fouet. Enfin, il s’agit d’une façon colorée et hors du commun de souhaiter la bienvenue aux students de l’ULB. En #REPLAY Comment a germé cette idée ? Réponse dans le #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale de Vivacité. Gilles Libert est au micro de Julie VanH. INFOS PRATIQUES: Sculpture “Croissance” de Gilles Libert Devant le bâtiment de Solvay, avenue Franklin Roosevelt 42 à Bruxelles Inauguration le 13 septembre https://gilleslibert.be/ INFOS PRATIQUES: Sculpture “Croissance” de Gilles Libert Devant le bâtiment de Solvay, avenue Franklin Roosevelt 42 à Bruxelles Inauguration le 13 septembre https://gilleslibert.be/