Un bus très particulier arrive à Bruxelles...

Si vous êtes fans de la saga Harry Potter, vous voyez certainement à quoi ressemble le "magicobus"... Il s’agit d’un bus magique très particulier… un bus violet à double impériale qui surgit du néant. Il n'est pas visible par les Moldus, comprenez vous et moi…

Et donc, la revanche est prise pour les Moldus que nous sommes avec un autre type de bus très spécial à Bruxelles: le bus Turpitour, comprenez par là: le bus des étrangetés historiques, des absurdités politiques, des aberrations urbaines ...

Pour l'appeler, pas besoin de faire un signe avec sa baguette magique.

On y monte à bord comme dans n’importe quel bus et là, laissez-vous transporter par les récits de deux acteurs: Jean-Michel Briou et Bernard Melchior Bien décidés à faire redécouvrir Bruxelles proposent un parcours à la fois touristique et satirique à bord du bus Turpitour.

Un exemple : en passant devant la Résidence du Lambermont, vous entendrez la voix du Premier Ministre qui s’adresse à vous, rien qu’à vous.

Un spectacle destiné aux bruxellois qui croient connaître leur ville, aux wallons compatissants et aux touristes francophones qui désespèrent de jamais comprendre le fonctionnement de la Belgique.

Il s’agit une visite de Bruxelles en bus dans lequel 2 comédiens décrivent en textes et chansons les étrangetés historiques, absurdités politiques, aberrations urbaines, magouilles et scandales.

Conçu à la fois comme une visite guidée et comme un show, le Turpitour donne la parole au guide qui amuse le public à propos de la complexité belge, de ses décisions tarabiscotées et ses combines peu reluisantes. Le but : nous faire rire de la turpitude bruxelloise.

Le tour sera lancé ce samedi 10 février officiellement et sera accessible au public tous les samedis et dimanches à 10h30 & 14h30.

INFOS PRATIQUES:

http://www.turpitour.be/