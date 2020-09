Un anniversaire à fêter à Bruxelles : 10 ans pour nos Greeters !

Ce mois de septembre était synonyme de rentrée scolaire pour certains, de retour au travail pour d’autres, de période chargée pour nos soignants… Pour certains, septembre était aussi un mois festif !

Alors, oui, Alex Vizorek fêtait son anniversaire il y a quelques jours mais … il n’était pas le seul à souffler ses bougies sur un gâteau. Les Greeters bruxellois ont 10 ans!

Lancé à New York en 1992 et né à Bruxelles en 2010, dans un écrin de tourisme participatif, le réseau des Greeters de Bruxelles a soufflé en septembre ses 10 bougies.

A quoi servent les "Greeters" ?

En ces temps particuliers, les Greeters estiment que c’est plus que jamais le bon moment de partager l’une de leurs valeurs fondamentales : l’échange culturel et la création de liens.

Ce réseau continue d’exister grâce aux nombreux bénévoles qui font découvrir leur ville aux touristes nationaux et internationaux en partageant leur passion, anecdotes, coups de cœur et bons plans.

Visit Brussels nous présente quelques chiffres :

Depuis leurs débuts, les Greeters ont emmené pas moins de 13 000 visiteurs à la découverte de Bruxelles.

Le réseau bruxellois compte actuellement 100 bénévoles aux profils très variés. Ils sont des précurseurs de la tendance du tourisme expérientiel, du “by local”, qui n’était pas courant en 2010 mais qui est aujourd’hui prisé par tous.

A l’époque, Bruxelles est la toute première destination belge à proposer la création d’un réseau Greeters. Suivront ensuite 8 autres destinations belges.

Les Greeters de Bruxelles font partie d’une grande famille internationale, appelée International Greeter Association, prête à accueillir aux quatre coins du monde.

Présents dans plus de 120 destinations, ils sont au total environ 3 500 locaux qui accueillent plus de 53 000 hôtes/visiteurs par an. Les Greeters bruxellois ont traversé la crise sanitaire et profitent de leur dixième anniversaire pour se remémorer les nombreuses rencontres et beaux moments d’échanges multiculturels qui ont eu lieu.

Un dixième anniversaire qui pousse aussi à regarder vers l’avenir avec une volonté d’innover toujours grandissante.

Des Greeters aux profils très variés...

Yves, greeter bruxellois, est fan de street art et suit tous les street-artistes belges. Il est d’ailleurs connu d’eux tous, et en particulier de Jaune qui s’amuse à représenter Yves à chacune de ses performances.

Déna, quant à elle, s’est lancée dans le stand up à la suite de ses présentations mémorables pour de jeunes stagiaires des institutions européennes. Elle arrivait alors à faire rire des assemblées de 700 personnes. Elle fait à présent les premières parties de Guillermo Guiz, un humoriste renommé.

Roland, Greeter de la première heure, en témoigne : “Être Greeter me permet de partager ma passion aux visiteurs, de leur montrer des lieux qu’ils n’auraient pas vus autrement, de passer des moments conviviaux et d’avoir des chouettes échanges. Cela me permet en quelque sorte de voyager sans même traverser les frontières ! J’aime terminer mes visites par un petit verre avec eux !

Les Greeters bruxellois fêtent donc aujourd’hui leurs 10 ans et ouvrent un nouveau chapitre, toujours aussi fiers de leur capitale, avec des idées et rêves plein la tête.

INFOS PRATIQUES:

Plus d’information sur le concept des Greeters : https://visit.brussels/fr/sites/greeters