Un an d'abonnement Cambio à gagner!

Incroyable! C'est un cadeau énorme que Bruxelles Matin vous offre cette semaine: un an d'abonnement start au service de carsharing CAMBIO avec les frais d'activation inclus.

Dans le cadre de la Semaine de la Mobilité à Bruxelles, du 16 au 22 septembre, on vous propose de louer une voiture à l'heure,pour la journée ou pour des périodes plus longues, avec un système d'abonnement.

Ce système, c'est Cambio! Proposé à Bruxelles et dans d'autres villes en Belgique, Cambio vous fera prendre conscience qu'il n'est plus forcément nécessaire d'avoir une voiture individuelle en ville.

Faire plus avec moins est une nécessité pour évoluer vers une vie urbaine qualitative, durable et sans souci. Cambio veut faire sa part pour créer plus d'espace et un environnement de vie plus agréable et plus sain. En partageant ses véhicules, Cambio crée plus de mobilité avec moins de voitures. L'automobile est un outil pratique, mais notre objectif est de réduire son impact écologique actuel.

Cambio veut offrir un système d'autopartage qui garantit un prix équitable pour tous. Avec ses membres, la société espère contribuer localement à une meilleure planète.

Alors, si vous souhaitez remporter ce cadeau inouï, écoutez Bruxelles Matin toute cette semaine!

Très belle semaine de la mobilité à toutes et à tous!