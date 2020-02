Umami ou la découverte d'une saveur mystérieuse... - Vous aimez manger? Connaissez-vous l'umami?... Découvrir de nouvelles saveurs ne vous fait pas peur? Alors, Bruxelles Matin a un bon plan pour vous! Un ouvrage qui vous révèle beaucoup sur une des saveurs les plus méconnues mais que nous consommons tous: l’umami. C’est Fabrizio Bucella qui a mené l’enquête et nous dit tout sur cette cinquième saveur dans un nouvel ouvrage. Un livre à ajouter à votre bibliothèque... “Umami – Les secrets de la cinquième saveur publié” c'est le titre de cet ouvrage qu'on a envie de vous faire découvrir. La découverte de l'umami est aussi mystérieuse que ses caractéristiques. Avec un point sur les recherches récentes, le livre apporte tous les éclaircissements sur cette saveur méconnue. Comment décoder l’umami dans des ingrédients naturels? Réponse dans ce livre bourré d'anecdotes et de recettes savoureuses avec Fabrizio Bucella, sommelier et directeur de l’école d’œnologie Inter Wine & Dine. Il est aussi dans le #REPLAY de Bruxelles Matin. Focus sur l'umami... Umami… voilà un nom qui fait rêver. Après les quatre saveurs de base – salé, sucré, amer et acide –, il est souvent désigné comme la cinquième perception gustative. Mais alors qu’il est devenu la coqueluche des chefs, il reste méconnu de la plupart d’entre nous. A-t-il été découvert, comme le raconte si bien la légende, par Ikeda le Japonais, ou bien le mérite en revient-il à Brillat-Savarin le Français? Est-ce le glutamate, cet exhausteur de goût que l’on retrouve notamment dans les bouillons de viande? Son utilisation "à toutes les sauces" n’est-elle pas nocive pour notre santé? En vous procurant ce bouquin et en écoutant l'interview de Fabrizio Bucella au micro de Julie VanH, l'umami n'aura plus aucun secret pour vous. INFOS PRATIQUES: Umami – Les secrets de la cinquième saveur publié aux éditions Dunod sorti en février 2020 176 pages – 16,90€ – distribué en Belgique par Dilibel