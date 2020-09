Tree Bike, la solution vélo de demain à Bruxelles ? - Cargo bike, tricycle ou triporteur ? -... Ce mercredi, la rédaction bruxelloise faisait le point sur l’amélioration de la qualité de l’air dans la zone LEZ à Bruxelles. Semaine de la mobilité oblige, on vous propose de découvrir un autre mode transport. Cargo bike, tricycle ou triporteur, des mots qu’on entend beaucoup en cette semaine de la Mobilité à Bruxelles ! Et s’il s’agissait en fait de la mobilité douce et écologique de demain ? Focus sur le cargo-vélo... Pourquoi ne pas tester le triporteur électrique intelligent pour conduire les enfants et leurs cartables à l’école, embarquer le chien pour la journée ou faire vos courses après le boulot ? Un trois roues qui permet une multitudes de possibilités dans la sphère privée comme professionnelle: cela peut servir de food truck, café ambulant ou sandwicherie mobile. Une avalanche de déclinaisons... Le Family Bike Parfaitement adapté aux enfants comme aux parents, c’est le triporteur idéal pour des trajets agréables et sécurisés. Il est moderne, design, intelligent et robuste. Et aucune inquiétude pour les côtes ou les coups de fatigue, son assistance électrique fait tout le boulot. Le Cargo Bike C’est le partenaire idéal de tous les livreurs! Les colis transitent en toute sécurité et le TreeBike va partout, même dans les quartiers fermés à la circulations ou bouchés par le trafic. Le Food Bike Difficile de passer inaperçu dans ce food truck ou café ambulant. Beau et innovant, il attirera l’attention où que vous soyez, dans la rue, dans un aéroport, un centre commercial ou un événement. Ce petit établissement sur roues est le futur de la restauration en ville ! Les Skates électriques Encore plus innovants et absolument exclusifs, les Food et Cargo Skates poussent le concept encore plus loin. La version skate des food trucks, des Family Bikes et vélos cargos est déclinable à l’infini, selon tous vos besoins ! Quid du confort ? Est-ce que ce genre de mobilité douce et écologique est confortable ? Julie VanH a posé la question à Jean-Eric Kies, le fondateur de Tree Bike. Ecoutez ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité. INFOS PRATIQUES: https://www.treebike.eu/