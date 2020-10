Tous ensemble pour lutter contre la pauvreté infantile à Bruxelles - Viva For Life a besoin de... Viva For Life revient en 2020 ! Notre grande action de solidarité pour aider les enfants qui vivent dans la précarité est de retour du 17 au 23 décembre à Tournai ! Cela dit, les Bruxellois n’attendent pas l’arrivée du cube de verre pour agir… Comme vous le savez, 2020 n’est pas l’année la plus facile à vivre que ce soit pour le secteur événementiel ou le secteur social et de ses asbl ont besoin de soutien financier urgent. Nous appelons donc à la mobilisation des fidèles mais aussi des nouveaux organisateurs de défis Viva for Life comme Virginie Grandjean de Woluwe-Saint-Pierre. En mémoire de Babette Suite au décès de Babette (la maman de Virginie), ses enfants ont préféré inviter les proches de leur maman à faire un don à Viva for Life plutôt qu'offrir des fleurs, afin de faire perdurer la mobilisation de Babette qui a soutenu Viva for Life depuis 4 ans. Cette Bruxelloise au grand nous parle de son défi pour Viva For Life dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité. Et si vous deveniez organisateur de défis Viva For Life ? Chaque semaine, dans Bruxelles Matin, découvrez les défis des organisateurs qui se mobilisent dans votre région, en ligne ou dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, afin de soutenir le travail des asbl auprès des enfants de 0 à 6 ans et leur famille en situation de précarité en Belgique. Il ne reste plus qu’à vous inscrire en quelques clics sur la page de Viva For Life ! INFOS PRATIQUES: www.vivaforlife.be