Tous ensemble avec Solidare-It !

Faites-vous souvent appel à vos voisins? Que ce soit pour un coup de main ou pour un petit service, les Bruxellois peuvent à présent faire appel à la communauté via une plateforme. Son nom: Solidare-It disponible sur https://solidare-it.org/home

L’idée, c’est de rendre service aux autres à vos voisins ou aux habitants de votre quartier, faire des rencontres humaines, conviviales et solidaires.

Sur la plateforme, vous trouverez des offres ou des demandes de services entièrement GRATUITES! Vous pouvez soit poster des annonces pour proposer vos services, soit poster vos demandes.

Par exemple:

Amel propose de garder vos enfants via une petite annonce : “Bonjour, je peux garder vos enfants qui ont entre 2 et 5 ans. ma fille a 3 ans et ça peut être chouette pour elle d'avoir de la compagnie et c'est sympa de permettre aux parents de souffler un peu.”

Et dans l’autre sens, ça fonctionne aussi: si vous cherchez quelqu’un pour vous aider à porter vos courses ou à démonter des meubles la veille d’un déménagement, il suffit de poster votre annonce sur la plateforme.

Objectif: permettre à des voisins de s’entraider de manière simple, fun et en toute confiance.

Alors, pour demander de l’aide en échange de services et autres faveurs, pensez “Solidare-It, plateforme d’aide de proximité”.

INFOS PRATIQUES:

https://solidare-it.org/home