Tous au spectacle "Bouffon et Roi" de Dave Parcoeur!

Bouffon et Roi de Dave Parcoeur! - Vous aimez l’humour? - 29/01/2020 Dave Parcoeur sera sur scène à Auderghem et à Etterbeek dans les jours qui viennent. Pour vous mettre l’eau à la bouche, n’hésitez pas à googler l’extrait de son sketch sur les courses au supermarché orange et gris. Vous allez rire, c’est une évidence. L’histoire… Dans une autre vie, Dave Parcoeur est entrepreneur dans différents domaines. Chaque journée est une aventure différente. En plus, il connaît la Belgique comme sa poche et vous la parodie à sa sauce. Tantôt bouffon lorsqu'il travaille à la SNCB, tantôt roi lorsqu'il fait ses courses au Colruyt, pas de doute vous ne pourrez que vous identifier. Il vient vous raconter ses histoire de ‘Bouffon et Roi’ dans son one man show qui débarque au Centre Culturel d’Auderghem et au Petit Chapeau Rond Rouge à Etterbeek. Plus d’infos avec cet humoriste schaerbeekois, Dave Parcoeur, dans notre #REPLAY. INFOS PRATIQUES: Résa: https://daveparcoeur.com/spectacles/