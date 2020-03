Tous au cinéma en famille avec Make a Wish! - Et si on réalisait les vœux des enfants... Aujourd’hui, BXL MATIN donne un coup de pouce à Make a Wish pour aller voir Mickey à Paris, assister à une émission de télé ou encore réaliser un vol en hélicoptère... Make a Wish est une association qui a pour mission de réaliser le rêve des enfants malades. L’objectif est de leur faire oublier les nombreux séjours à l'hôpital, examens médicaux et traitements en cours. Pour que les rêves de ces enfants fragilisés par la maladie se réalisent, on a besoin de vous! Comment? En allant au White Cinéma. Si, si, c’est vrai! On vous dit tout dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin avec notre invitée: Marine Devillers, la CEO de Make a Wish. INFOS PRATIQUES: Ce dimanche à 16h. Séance de cinéma au profit de Make A Wish. Film: “Le Prince Oublié” avec Omar Sy. Résa en ligne via le site du White Cinéma. Tarifs : 11,50 euros pour les adultes et 8,50 euros pour les enfants https://www.makeawishsud.be/