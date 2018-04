Tous au Brussels International Guitar Festival!

Qui dit retour des beaux jours, dit aussi retour des festivals… et c’est dans un festival particulier qu’on vous emmène aujourd’hui: le Le Brussels International Guitar Festival, un festival de guitare (le seul qui soit dédié à la guitare en fait) .

C’est au théâtre du Vaudeville que, dès aujourd'hui, vous pouvez assister à des concerts, des spectacles, des master classes, une conférence, une exposition, une comédie musicale pour enfants ainsi que la finale du concours Brussels International Guitar Competition.

Musique classique, latine, moderne, jazz, pop, musique du monde, spectacle flamenco... Les multiples facettes de l’instrument le plus joué au monde sont mises en valeur à travers un programme riche et varié : guitare en solo, en duo, en ensemble, avec flûte, avec orchestre, avec poésie…



Toujours à l’affût de nouveautés, le festival offre au public la chance d’assister à de nombreuses créations mondiales et premières belges, et d’entendre à la fois de grands noms de la guitare venus de Grèce, d’Italie, de Cuba, d’Espagne, de France, de Belgique, tout comme de jeunes artistes à l’aube d’une carrière prometteuse et pour lesquels le festival sert de tremplin.



La cuvée 2018 rend hommage aux Maîtres Ilse & Nicolas Alfonso, qui ouvrirent les premiers cours de guitare dans les Académies de Musique de Belgique ainsi que la classe de guitare du Conservatoire Royal de Bruxelles en 1965, devenant ainsi les fondateurs de l’École belge de guitare. Un concert, une exposition et une conférence leur sont consacrés et suite à la disparition récente de Ilse Alfonso, le concours international a été rebaptisé Brussels International Guitar Competition " Ilse & Nicolas Alfonso ".



Cette édition commémore également la disparition d’autres éminents artistes pour lesquels la guitare fut toujours une amie complice : le chanteur belge Jacques Brel, le compositeur italien Mario Castelnuovo-Tedesco et les récitants belges Pascale Mathieu et Charles Kleinberg.



Enfin, le très fréquenté " Salon des Luthiers & Exposants " accueillera le public à la " Maison Grand-Place ", située à deux pas du Théâtre du Vaudeville, sur la Grand-Place elle-même, l’un des joyaux de Bruxelles.



Ouverte à tous les publics, néophytes ou avertis, cette édition exceptionnelle sera, plus que jamais, pleine de joie, d’émotions, de découvertes et de fraternité...

INFOS PRATIQUES:

Brussels International Guitar Festival

Au Vaudeville du 20 au 24 avril

Site web: http://bigfest.be/