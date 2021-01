The Voice met en lumière Jeremie de Dilbeek - Hier soir, il y avait du monde devant le poste de... Tous les mardis soirs, retrouvez The Voice Belgique, le télé-crochet de la RTBF, présenté par la pétillante Maureen Louys. A ses côtés, 4 coachs plus motivés que jamais: Typh Barrow, Henri PFR, Loïc Nottet et BJ Scott. Ensemble, ils œuvrent à trouver “la” voix de cette 9ème édition. Une poignée de talents 100% made in Brussels Ils étaient nombreux à se présenter sur le plateau de The Voice ce mardi soir. Les téléspectateurs bruxellois ont retenu leur souffle face au talent de nos jeunes artistes originaires de Bruxelles: Clara Cravotta, Hasmik Shirinyan, Johanna Pczczola, Bryan Limbourg et Jeremie Makiese. Malheureusement, Clara et Johanna ont quitté l’aventure. Quant aux autres, c’est une belle aventure qui s’annonce... Une reprise qui a buzzé Ce matin, Julie VanH a débriefé le parcours d’un de ses coups de cœur bruxellois qui s’est présenté à ce 3ème blind de The Voice. C’est Jeremie Makiese qui s’est prêté au jeu de l’interview post-émission dans Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité. Jeremie était tout jeune quand son père l’a inscrit à un The Voice local, celui de son école. A l’époque déjà, il remportait ce concours dédié à la chanson. Ses performances vocales se sont aussi fait entendre en chantant dans une chorale à l’église et toutes ces expériences l’ont conduit à se faire entendre sur le plateau de The Voice Belgique. Aujourd’hui, Jeremie a 20 ans, il habite à Dilbeek et c’est le titre “Jealous” du chanteur anglais Labrinth qu’il a choisi d’interpréter pour son 1er passage télé. Typh, Loic, Henri et BJ… les 4 coachs se sont retournés sur lui. Cette connexion est très, très bien établie. C’est en ces mots que Jeremie qualifie sa relation avec BJ qu’il a choisie comme “marraine” de cette émission télé. Envie d’en savoir plus ? Comment a-t-il vécu ce moment ? Quels artistes inspirent ce jeune talent bruxellois ? Réponse dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité à Bruxelles. Julie VanH a réveillé Jeremie Makiese au lendemain de sa prestation. INFOS PRATIQUES: https://www.rtbf.be/emission/the-voice