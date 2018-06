The place to be ce dimanche: Bikecity à l'Atomium!

Le 17 juin, c’est dimanche, les amateurs de vélo s’élanceront dans les rues de Bruxelles pour le BXL TOUR!

Le BXL Tour, c'est une course cycliste qui traverse Bruxelles mais c'est aussi un village d’animations proposées principalement par des associations actives dans le domaine du vélo.

Un événement familial pour petits et grands!

- 8h00 à 9h30 : pt déj gratuit offert par Jordans aux 1500 premiers arrivés, Parc Royal

- 10h : départ de la Place des Palais - catégorie Master

- 10h10 : départ participants de la catégorie Cyclo, d’abord les plus rapides et ensuite les plus lents

- 11h30 : remise des trophées Master

- 12h00 : remise trophées Cyclo

A l’arrivée : Bienvenue à BIKECITY au pied de l’Atomium, un village convivial proposant de multiples activités ainsi que des boissons et de quoi grignoter.

Et la mobilité dans tout ça?

- les axes empruntés par le parcours seront fermées et rouverts progressivement après le passage du dernier coureur

et de la voiture balaye.

- Le stationnement sera interdit le long de tous ces axes.

- Le parcours de certains trams et bus sera modifié. Toutes les infos sur STIB.be

INFOS PRATIQUES:

www.bxltour.be