Le spectacle "The Great Gatsby Immersive" à Bruxelles jusqu’au 26 mai. Après plus de deux ans de spectacles à guichets fermés à Londres qui ont attiré plus de 50.000 spectateurs, "The Great Gatsby Immersive" est à Bruxelles.

La première mondiale en version française s’est jouée le 14 mars dans un lieu clandestin, tenu secret. Jusqu'au 26 mai prochain, il y aura 21 représentations francophones, 25 néerlandophones et 10 en anglais.

Peter Monbailleu, l'un des producteurs du spectacle était l'invité de Bruxelles Matin ce vendredi 29 mars et nous a (presque) dévoilé le lieu de cette événement hors du commun.

Toutes les infos et les tickets sur le site internet de l'événement.