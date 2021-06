Testez dès aujourd’hui la réalité augmentée au Centre Belge de la Bande Dessinée - Il y a du... Dorénavant, vous allez pouvoir vous immerger dans le monde des maisons en forme de champignons des Schtroumpfs, vous plonger dans les planches de BD dédiées à Azraël, le matou maléfique de Gargamel ou voir autrement Lucky Luke, Tintin et autres personnages cultes qui ont marqué notre enfance.. Cela fait plus de 30 ans que le Centre Belge de la Bande Dessinée met les pionniers de la BD à l’honneur. Sauf que dès aujourd’hui, les planches prennent vie grâce à votre smartphone et c’est ainsi que vous bénéficierez d’un monde virtuel d’informations complémentaires. La réalité augmentée fait son entrée au Centre Belge de la Bande Dessinée. Patrice Gautot, de Bangarang Productions est le concepteur de l’application ludique mais aussi informative. Cette app permet de chasser les héros belges du 9ème art, découvrir les secrets de création d'une planche de BD, s‘immiscer dans des endroits secrets et féériques et, enfin, écouter les confidences de certaines statues ou objets, au Centre belge de la Bande dessinée. Le concept est moderne et résolument dans l’ère du temps. Il plaira aux petits et aux grands ! Alors, comment “vivre” cette nouvelle formule ? Julie VanH a posé la question au concepteur du nouveau Parcours de réalité augmentée du CBBD. Patrice Gautot est l’invité de Bruxelles Matin dans ce #REPLAY de la matinale radio de Vivacité. INFOS PRATIQUES: Centre Belge de la Bande Dessinée 20, Rue des Sables à 1000 Bruxelles Ouvert tous les jours de 10 à 18 heures Tel. +32 (0)2 219 19 80 – visit@cbbd.be – www.cbbd.be