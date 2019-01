Sisters à découvrir au TTO!

Bonne nouvelle pour les fans de spectacles: Myriam Leroy reprend la plume au théâtre! Dans le projet d’écriture de Sisters, elle a collaboré avec Albert Maizel et Mehdi Bayad pour parler d’un sujet trop souvent tabou: la religion.

C’est l’histoire d’une musulmane, une juive et une catholique qui racontent leur vécu, leur culture, la manière dont elles vivent, apprécient et parfois subissent les dogmes et les coutumes. Le tout avec légèreté et humour!

Bruxelles Matin a demandé à Nathalie Uffner, une des actrices de Sisters à quoi s’attendre au TTO à partir de ce jeudi. Réponse dans la sympathique entrevue à re-découvrir ci-dessous!

INFOS PRATIQUES:

"Sisters" de Myriam Leroy, Mehdi Bayad, Albert Maizel.

Avec Odile Matthieu, June Owens et Nathalie Uffner

du 24 janvier au 02 mars

du mercredi au samedi à 20h30

(également lundi 4 et mardi 5 février à 19h.)

TTO - Galeries de la Toison d’Or 396-398 à 1050 Bruxelles

Tarifs : Adulte 25€ | Senior 21€ | Etudiant 10€

Groupes à partir de 15 personnes : Adultes 20€ | Senior 17€ | Etudiant 8€

http://www.ttotheatre.com/spectacle/sisters

www.ttotheatre.be