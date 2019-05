Take Off brise l'isolement des enfants malades... - Une asbl qui voit les choses autrement... -... Vous ne le saviez peut-être pas mais si votre enfant n’est pas en mesure de suivre les cours, il existe une asbl qui brise l’isolement des enfants malades. Depuis 2006, Take Off met en communication ces enfants avec leur école qu'ils soient à l'hôpital ou à la maison. Cela se traduit par la mise en place d’une connexion internet à domicile et d’outils comme Skype par exemple pour permettre à l’enfant de suivre les cours via une webcam placée dans sa classe où il n’est pas ou plus en mesure de se rendre. Comment faire appel à cette asbl? Bruxelles Matin a posé la question à Francesco Amato, fondateur et président du CA de Take Off. L'interview est à retrouver ci-dessous en 1 seul clic. INFOS PRATIQUES: https://www.takeoff-asbl.be/