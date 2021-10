Sum joue son one-man show “Il était une fois” à Bruxelles - Et si vous preniez une bonne dose... Originaire de Charleroi, cet humoriste s’est fait connaître via son travail à l’émission « la tribune » sur la RTBF. Et depuis, Jonathan Sumbu, de son vrai nom, a pris son envol et est devenu une référence du stand-up en Belgique. Son dada à lui: c’est de s’amuser des clichés communautaires et d’en rire pour dédramatiser. Il était une fois Parce qu’il était temps de passer à autre chose, Sum a mis de côté “Plus Belge La Vie”, son précédent one-man show, pour faire place à ce moment de détente et de bonne humeur plein d’humour et de partage. Son seul et unique objectif étant de vous faire passer un bon moment. “Stand up, jeu d’acteur, pirouettes, cascades, Sum tentera tout, pendant plus d’une heure, dans un seul but : vous faire rire.” Sum aime parler de sa vie. Sauf que sa vie a changé: séparation, garde alternée, se mettre ou se re-mettre en couple. Ce sont les grandes lignes de son nouveau one-man show intitulé “Il était une fois”, une sorte de conte de fée qui ne prend pas exactement la forme idéale comme celle que Disney nous offrait étant enfant. Qu’à cela ne tienne, c’est la vie, Sum avance, Sum assume et Sum garde la patate ! “J’ai épousé une femme d’origine marocaine. On a connu beaucoup d’attentats de nos jours. Donc, il vaut quand-même mieux les avoir de mon côté.” Vous l’aurez compris, le truc de Sum, c’est de s’amuser des clichés communautaires. Le tout sur le ton de la bienveillance et de l’humour. Selon lui, il peut se permettre d’en rajouter une couche étant lui-même d'origine congolaise, celui lui donne carte blanche. C’est un spectacle familial, tout le monde peut venir. Sum compte faire passer des petits messages et finir en beauté par un grand moment d’émotion. Vous l’avez manqué sur scène à Koekelberg le 25/09 ? Pas de stress, séance de rattrapage dans les jours à venir. De quoi - peut-être - vous donner envie de prendre vos tickets pour son prochain passage à Bruxelles au Kings Of Comedy Club. C’est le 7 octobre (ce jeudi) ! INFOS PRATIQUES: Les dates bruxelloises : 7 octobre 2021 au Kings of Comedy Club 9 octobre 2021 pour Viva For Life à Berchem-Sainte-Agathe 20 novembre 2021 au Petit Chapeau Rond Rouge d'Etterbeek https://sumprod.be/a-propos/