Stéphane De Groodt se lance dans la confiture ! - Avez-vous déjà entendu parler de la fameuse... A l’heure où certains beurrent leurs tartines, que diriez-vous d’un peu de confiture? Ou plutôt de la Confinure, la confiture lancée par un certain Stéphane De Groodt dont les bénéfices seront versés à l’association “Rêve de Cinéma”. Leur action a pour but d’amener le cinéma à l’hôpital. Des films sont projetés, des acteurs et actrices, des réalisateurs, des producteurs sont sollicités pour présenter l’une ou l’autre œuvre auprès de ces jeunes malades qui oublient leur condition l’espace de quelques heures magiques. Et si on passait commande ? Pour les soutenir dans cette action de solidarité, procurez-vous cette Confinure! Les pots déjà disponibles sur le e-shop marcolini.com sont : Stéphane De Groodt – ConfiNure de Cerises Carole Bouquet – ConfiNure de Fruits de la passion Claude Lelouch – ConfiNure de Reine Claude Isabelle Carré – ConfiNure de Coings François-Xavier Demaison – ConfiNure aux Pêches Elsa Zylberstein – ConfiNure à la Framboise Dany Boon – ConfiNure à la Rhubarbe Michèle Laroque – ConfiNure aux Fraises Virginie Efira – ConfiNure aux Figues André Dussolier – ConfiNure aux abricots Diane Kruger – ConfiNure aux mangues Avis aux curieux... Envie de savoir comment est né ce projet solidaire qui cartonne en Belgique et fait chauffer l’atelier bruxellois de Pierre Marcolini ? Il vous suffit d’écouter de ré-écouter l’interview de Stéphane De Groodt, l’invité de Bruxelles Matin sur Vivacité. INFOS PRATIQUES: ConfiNures disponibles depuis le 05 juin (livraison aux alentours du 30 juin) En vente en exclusivité sur le e-shop marcolini.com 11 recettes Poids : 220g Prix : 9,50€