Spectacle inédit en 3D sur la Grand’Place  

Avis aux amateurs de sons et lumières, d’édifices, de monuments et d’histoire… ce soir, la Grand-Place brillera de mille feux dans le cadre du lancement de l’Année Européenne du Patrimoine Culturel et un spectacle inédit intitulé “Mille reflets d’Europe”.

L’objectif de cette soirée est de rendre hommage, en 3 langues, au riche patrimoine européen. Au programme: toutes les 30 minutes, diverses performances artistiques en 3D projetées sur l’édifice de l’Hôtel de Ville ainsi que des tableaux conçus en vidéo-mapping.

Le point de rendez-vous est donc juste devant notre Hôtel de Ville également classé patrimoine mondial de l’Unesco en plus d’être un véritable emblème européen. On attend donc du monde ce soir pour un spectacle féérique gratuit pour petits et grands!

INFOS PRATIQUES:

Ce mercredi 31 janvier de 19h à 22h30

Un spectacle toutes les 30 minutes

Gratuit