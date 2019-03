Soutenez l'opération arc-en-ciel 2019!

Vous avez eu du monde à la maison ce weekend et les armoires sont vides? Vous irez peut-être faire vos courses aujourd'hui, alors! Si c’est la cas, pensez à mettre une boîte de thon, une brique de lait, une salade de fruits ou un paquet de céréales en plus dans votre caddie! C’est pour la bonne cause: la traditionnelle opération arc-en-ciel lancée par l’asbl du même nom en 1954



A l’époque, cette asbl récoltait 42 tonnes de vivres non périssables pour aider les jeunes défavorisés à profiter de vacances ou de loisirs. Objectif de cette édition 2019: récolter 100 tonnes de vivres non périssables, grâce à la participation de milliers de bénévoles et la contribution des donateurs.

Oui mais à quoi vont servir ces boîtes de maïs, ces pots de compote et autres? On a posé la question à Sophie Vanderheyden, chargée de projet pour cette opération de solidarité, ce lundi dans Bruxelles Matin sur Vivacité!

INFOS PRATIQUES:

16 et 17 mars

Opération Arc-en-Ciel

https://www.arc-en-ciel.be/