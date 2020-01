Sois belge et tais-toi arrive à Uccle!

Vous aimez l’humour et suivez l’actu avec grande attention? Vous avez sûrement déjà remarqué certaines mimiques, les tics et les tocs de certaines personnalités?

Alors, vous allez adorer: Sois Belge et Tais Toi ! C’est la revue des revues. Spectacle d’humour, décapant, pour rire de nos politiciens et des news belgo-belges, toujours à la pointe de l’actualité.

En 2020, la nouvelle mouture de Sois Belge et Tais-toi considère la Belgique comme une oeuvre d’art ! Un puzzle, un casse-tête !

Dans ce nouveau spectacle, il y aura évidemment des histoires de politique en crise - sujet de prédilection pour Sois Belge et tais-toi.

Mais aussi: focus sur la rivalité PS - PTB. Gouvernements minoritaires, cordon sanitaire, coquelicot, politique au ras de pâquerettes ou fleur bleue… on a assez de matière, …

Alors on va rire de nos différences, t on chantera un pot-pourri communautaire.

L’équipe d’ André et Baudouin Remy aborde aussi la question du climat, des manifs des jeunes qui scandent " make the planet Greta again ". Est-ce qu'on peut en rire ? Vous verrez que les enfants de la famille royale ont le climat dans leur… ADN Tout va mal dans la justice, où les plafonds tombent plus vite que les jugements ! Ce sera un tribunal de flagrant délire et surréaliste.

Et le Brexit ? Alors qu’on se demande si la Belgique est encore un Royaume-Uni, c’est la folie à London. Au-delà des effets de manche on se demande ( si on comprend encore tout) si on aura un Brexit dur ou un Brexit soft et renégocié ? Pour Boris c’est … soirée Brexit !

L’enseignement va mal ? Hop, on s’en occuperait bien aussi. Faut planter des arbres pour le Co2 ? ET voilà qu’on allonge le tronc-commun, ou pas. Latin obligatoire. Lutte contre l’échec scolaire. Pénurie de profs, titres et fonction, décret inscription, réseaux sociaux : il y a du boulot et de la matière pour un examen comique de la situation. Restez assis ! Il y aura encore de nouveaux personnages, des situations ou des thèmes jamais encore abordés. Des chansons parodiées qui font mouche, de belles voix et harmonies vocales, des imitations étonnantes, du fond, du surréalisme, du comique de situation, des textes intelligents, fins, percutants…et quelques bêtises !

Une bonne dose de rigolade, de surréalisme, d’autodérision. Plus qu’un spectacle c’est la célébration de notre Belgitude.

INFOS PRATIQUES:

Centre Culturel d'Uccle

47 Rue Rouge

1180 Uccle

Ce mardi 14 janvier à 20h00

Pas de réservation

http://http:/soisbelgeettaistoi.be