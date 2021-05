Singing Brussels est de retour à Bozar - Chauffez votre voix, à Bozar, le mois de mai est le mois... Singing Brussels, c’est le rendez-vous annuel des amateurs·rices de chant ! Cette nouvelle édition propose une série d'activités organisées en ligne du 10 mai au 6 juin. L’idée, c’est d’explorer le lien entre le corps et la voix grâce notamment aux vibrations des percussions corporelles, au yoga du son ou encore en rechargeant ses batteries avec un atelier de stepping. Vous l’avez compris: les pratiques vocales et corporelles sont mises à l’honneur. LE PROGRAMME DES ATELIERS Ateliers en ligne Via Zoom - Gratuit - Inscription obligatoire Programme : Chant et bien-être avec Paul Smith (VOCES8), yoga du son avec Kalmedou et "WeerKlank en BeeldSpraak" avec Thomas Moors (Shout at Cancer). Ateliers de découverte en livestream Diffusion sur YouTube et Facebook les jeudis à 20h - Gratuit - Sans inscription Programme : Beatbox avec Supernova (13.05), Allez, Chantez ! (20.05), découverte du chant afro-cubain (27.05), "Zingen met minimale moeite en maximaal resultaat" avec Hannelore Primusz (03.06). Singing Brussels Talks Diffusion sur YouTube les mercredis à 12h - Gratuit - Sans inscription Programme : "Stepping: Freedom in Form" avec Briana Ashley Stuart - S.T.U. Arts Dance (12.05), "La voix qui libère la voie" avec Laure Stehlin (19.05), "Hoe zang het verschil maakt na het verlies van de stem" avec Thomas Moors - Shout at Cancer (26.05) et "Sing yourself up!" avec Desta Haile - Languages Through Music (02.06). Tout le monde peut participer à Singing Brussels pour se ressourcer et (re)découvrir sa voix. Envie d’en savoir plus ? Wenke Minne, la coordinatrice du projet Singing Brussels, nous en dit plus dans cette interview matinale réalisée au saut du lit par l’équipe de Bruxelles Matin sur Vivacité. INFOS PRATIQUES: Singing Brussels festival du 10 mai au 6 juin 2021 BOZAR - Palais des Beaux-Arts Rue Ravenstein 23 1000 Bruxelles INFO & TICKETS: +32 2 507 82 00 | bozar.be