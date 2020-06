Show Must Go Home présente des concerts sur les toits des grandes villes !

La crise du coronavirus a touché de plein fouet le monde musical laissant ainsi des artistes privés de leur public, des salles de concerts vides, des plaines sans festivaliers. Heureusement, Show Must Go Home a trouvé la parade ! Voici le premier festival de concerts privés du monde de demain !

Avis aux amateurs de musique qui ne pourront pas assister à leur festival d’été préféré ! Il est possible d’assister gratuitement à un tas de concerts et prestations en live gratuitement grâce au projet Show Must Go Home.

Depuis l’apparition du COVID-19, Show Must Go Home s’est ré-inventé grâce à des lives sans public et des émissions animées par Mat Bastard, chanteur du groupe Skip the Use. Il s’agit d’une structure qui enregistre des prestations d’artistes sur les toits des plus grandes villes comme Bruxelles pour les diffuser ensuite sur le web.

Récemment, Loïc Nottet, Selah Sue ou encore Kid Noize faisaient vibrer le rooftop de l'hôtel Warwick dans le centre de Bruxelles. Les images prises à partir de drônes sont à tomber: des artistes heureux de s'exprimer à nouveau au travers de leur art et une vue impressionnante sur Bruxelles et notre magnifique Grand-Place sous un soleil de plomb.

Pour visionner ces concerts gratuitement, connectez-vous sur la page Facebook de Show Must Go Home. Et si vous poussez la recherche plus loin, sachez qu’il y a quelques infos exclusives à glaner sur la chaîne YouTube de Show Must Go Home.

Grâce aux réseaux sociaux, vous avez pu garder le lien avec vos artistes préférés.

Concrètement comment ça se passe ? Qui est à l’affiche du prochain concert ? Réponses avec Mat Bastard, chanteur du groupe Skip The Use et présentateur des concerts Show Must Go Home dans le #REPLAY de Bruxelles Matin sur Vivacité.

INFOS PRATIQUES:

https://www.facebook.com/ShowMustGoHome.official/

https://www.showmustgohome.fr/