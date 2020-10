Séance de dédicaces du guide de l’infiltration par Marie S’Infiltre chez Filigranes ! -... C’est une comédienne très engagée qui s’est infiltrée dans le studio de la matinale de Vivacité à Bruxelles… Marie S’infiltre, c’est cette YouTubeuse qui a réussi à infiltrer le défilé Chanel il y a un an tout juste. Un livre en librairies Depuis, elle a sorti un livre “L’évangile selon Marie S’infiltre”, le guide de l’infiltration qui va changer votre vie, paru chez Michel Lafon. Marie Benoliel, de son vrai nom, explique avec humour comment infiltrer des lieux et des événements, obtenir une place en première classe ou encore comment faire illusion durant un entretien d'embauche. Elle donne comme exemples ses dernières interventions burlesques, que ce soit à la garden-party de l'Elysée ou au festival de Cannes. Les méthodes de fuite en cas d'échec sont également abordées. “Ca sert à dénoncer le ridicule, le grotesque, tout ce qui peut y avoir d’absurde et marrant dans les choses parfois sérieuses ou graves. Je pense qu’on a besoin d’en rire. C’est le plus difficile notamment dans le contexte actuel de pandémie mondial (...).” C’est un plaidoyer pour l’infiltration, un condensé de tactiques, qui permet de se libérer de tous les carcans sociaux, des complexes qu’on peut avoir. Par exemple, le complexe intellectuel ou le fait de ne pas se sentir assez beau. L’idée en lisant ce livre est de se libérer de tout ça pour inverser totalement les valeurs dans lesquelles nous avons évolué depuis toujours. Objectif: devenir une personne libre à savoir un infiltré abouti, si l’on reprend les mots de Marie. Un nouveau clip très culotté (ou pas)... Marie S’infiltre, c’est aussi une nouvelle chanson intitulée “Culot”. Dans ce clip, Marie ne manque pas d'audace et se déculotte en rue. “J’ espère parfois pouvoir déclencher ce comique qui est très salvateur! ” Toujours fidèle à son personnage, elle invite à rire de soi, à montrer son culot et avoir encore un élan de vie. Une satire de la société qui fait sourire. Envie d’en savoir plus ? Alors ? Quelle a été, selon Marie, sa plus belle infiltration ? Où la retrouver ce soir à Bruxelles pour la séance de dédicace de son livre “L’évangile selon Marie S’infiltre”, le guide de l’infiltration qui va changer votre vie paru chez Michel Lafon ? Réponses dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité. INFOS PRATIQUES: “L’évangile selon Marie S’infiltre”, le guide de l’infiltration qui va changer votre vie paru chez Michel Lafon Séance dédicace à 18h chez Filigranes ce 20/10/20 Avenue des Arts 39, 1040 Bruxelles http://www.mariesinfiltre.com/