Se garer à Bruxelles? Facile avec l'app Parking.Brussels !

Si vous êtes du genre à manger votre volant à la recherche d’une place de parking avant de déposer le petit à son cours de théâtre après l’école ou avant de retrouver les copines pour un lunch à midi, voire encore pour faire les soldes et re-garnir votre garde-robes, alors, dégainez votre smartphone, chargez-le à fond et téléchargez l’application qui vous sauvera de plusieurs situations de stress...

Parking.brussels c’est le nom de cette application qui permet de trouver le parking public le plus proche de votre destination. Une solution parfois plus rapide et plus sûre que le stationnement en rue. Et comme la tendance est à laisser plus de place aux piétons, moins de voitures dans les rues de Bruxelles signifie aussi une ville plus agréable à vivre.

Pour télécharger parking.brussels c’est simple, vous ouvrez votre App Store ou Android Market et vous tapez le nom de l’app. Une fois téléchargée, vous arrivez sur la page d’accueil. Une notification vous sera envoyée pour demander d’accepter la demande de géolocalisation. Vous acceptez pour que l’app puisse vous trouver sur la carte et de là, vous cliquez sur l’onglet “Recherche de Parking”.

Si on fait le test depuis le studio de Bruxelles Matin, en cliquant sur cet onglet, le parking référencé comme le plus proche est “Tongres 2”. L’app nous propose d’y aller en utilisant soit “Plans”, soit “Google Maps”, soit “Waze”.

Le truc pour ceux qui comme moi “oublient” où ils ont garé leur voiture, c’est l’option “Itinéraire vers ma voiture”. Grâce au système de géolocalisation, une fois garé, l’application épingle la rue, la parking, le garage où vous vous êtes garé (que ce soit dans un parking public, privé ou autre emplacement). Et quand vient l’heure de retourner à la voiture après 3h de shopping pour dénicher la bonne affaire aux soldes, il suffit de cliquer sur l’onglet “où est ma voiture?” et votre itinéraire apparaît pour vous guider!

Un outil précieux pour les distraits, pour ceux qui n’aiment pas tourner pour chercher une place de parking à Bruxelles.

INFOS PRATIQUES:

Parking.brussels sur l’App Store ou sur l’Android Market.