Savez-vous que 80 % des handicaps surviennent au cours de la vie ? - Comment changer les... La réponse se trouve dans 3 lettres et 2 chiffres: CAP 48. CAP 48 finance chaque année des centaines de projets sur le terrain du handicap et c’est en grosse partie grâce à vous. Le slogan de notre grande opération de solidarité, c’est "La vie d'après, c'est aller de l'avant". L’histoire de Marie Un message qui colle parfaitement à la philosophie de Marie Demuynck, une Jettoise au grand coeur qui a décidé d’enfiler sa paire de baskets pour participer aux 100 km de CAP 48. Courir ou marcher à votre rythme, tout est possible. Il suffit de s’inscrire et de se faire parrainer. Oui mais quel a été le déclic de Marie pour réaliser ce défi ? Elle nous l’explique au micro de Julie VanH dans Bruxelles Matin sur Vivacité. Voici un témoignage touchant à (re-)découvrir dans ce #REPLAY. Le témoignage de Marie vous a touché en plein coeur? Voici comment nous rejoindre aux 100km de CAP 48: 1/ S’inscrire sur le site 100kmcap48.be jusqu’au 16/09 (prix : 15 euros); 2/ Créer sa page de collecte et se faire parrainer (NEW >> cette année, la déductibilité fiscale est de 60%. Ce qui veut dire que pour un don de 40 euros, vos amis, vos proches n’en paie que 16); 3/ Télécharger l’app Oui Move Up sur son smartphone. C’est une appli de marche connectée. C’est par cette application que vos kilomètres seront comptabilisés et que les bonus vous seront proposés. Un code d'activation vous sera envoyé, à partir du 18 septembre, une fois votre collecte terminée; 4/ Courir ou marcher du 21/09 au 11/10. Cap 48, c'est la grande action de sensibilisation de la RTBF, soyez généreux avec vos dons dans les semaines qui viennent jusqu'à la grande soirée de clôture le dimanche 11 octobre. On compte sur vous ! INFOS PRATIQUES: Toutes les infos sur les 100km : https://www.100kmcap48.be/ www.cap48.be