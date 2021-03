Savez-vous d’où viennent vos fleurs ?

La fleuristerie alternative et responsable Versus annonce sa campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank.

Ce dimanche, vous fêterez peut-être votre grand-mère ou un anniversaire dans votre bulle ?

Et si on faisait plaisir à nos proches en leur offrant un beau bouquet de fleurs ?

Oui mais voilà… il y a un “mais”. Les fleurs restent un produit dont l’empreinte écologique demeure préoccupante à cause notamment d’une utilisation massive de produits chimiques pour leur production, en plus d’un bilan carbone désastreux pour leur transport sur de très longues distances.

Une fleuristerie alternative voit le jour…

Elles sont 2: les fleuristes Elléa Cartier et Daphné Marceau annoncent le prochain lancement de Versus, une fleuristerie d’un autre genre, considérée comme “responsable”. A 2, elles ambitionnent de s’installer dans le quartier des Marolles à Bruxelles.

Versus, c’est à la fois une boutique florale et un atelier créatif, un lieu vivant où l’on trouve des fleurs fraîches de saison, issues d’une horticulture raisonnée et de proximité, mais aussi des compositions florales et séchées sous des formes changeantes au gré des saisons.

On a envie de proposer une production locale avec des fleurs plus propres.

Fort de cette approche novatrice de son marché et d’une offre innovante, Versus a également vocation à devenir le fournisseur préféré d’entreprises sensibles à la création florale mais aussi soucieuses de leur Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE).

Une campagne de crowdfunding

Convaincues du caractère engagé de leur initiative, Elléa Cartier et Daphné Marceau ont décidé de lancer une campagne de financement participatif dont l’objectif, au-delà du recueil de fonds contribuant à l’accélération de leur projet, est de fédérer une communauté militante partageant ses valeurs et désireuse de contribuer concrètement au renouveau d’une “filière fleurs“ plus éthique et plus responsable. Une communauté déjà très active sur les réseaux sociaux et qui ne demande qu’à s’engager.

C’est la plateforme KissKissBankBank qui a été choisie par Versus pour cette campagne lancée le 22 février. Vous pouvez donc participer au lancement de ce projet qui va investir une ancienne chapellerie bien connue du quartier des Marolles à Bruxelles au 158 de la rue Haute.

Envie d’en savoir plus ?

Promouvoir une “filière fleurs“ éthique et de proximité. Est-ce possible à Bruxelles ? L’idée séduit 2 jeunes fleuristes qui se lancent dans l’aventure Versus, une fleuristerie alternative et responsable. On en a parlé avec Daphné Marceau ce mardi dans Bruxelles Matin. La co-fondatrice de cette filière développée dans les Marolles était l’invitée de Julie VanH dans la matinale de Vivacité.

INFOS PRATIQUES :

Lien vers le financement participatif: https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/versus-6829f4d2-4e69-4e43-816f-29eb5bdd5dd2

Instagram@ https://www.instagram.com/versus_bxl/

Facebook@ https://www.facebook.com/VersusFleursBrussels