Rock is back, baby!

Vous aimez le rock? Il faut que vous alliez voir le spectacle “Rock Legends”!

L’histoire en 2 mots…

Alors que le rock se meurt faute de combattants, il est une armée qui décide de passer à l’offensive.

Des musiciens aussi talentueux que leurs icônes : Plant, Page, May et Manzarek en sont restés sidérés! Ils ont osé faire revivre Led Zep, Queen et The Doors, mieux ils sont Led Zep, Queen, et The Doors!

Trois groupes exceptionnels, dont la science du jeu et la perfection du son ont déjà fait chavirer le monde entier, débarquent en Belgique !

L’idée est de faire vivre ou revivre ces grands concerts au plus grand nombre dans une production au cordeau qui nous permettra à tous, jeunes et moins jeunes de vibrer à nouveau au son de " Riders on the Storm ", " Whole Lotta Love " ou bien encore " We are the Champions "!

Bien mieux qu’un simple concert, une véritable machine à remonter le temps!

INFOS PRATIQUES:

Concert “Rock Is Back/Rock Legends”

Quand? le samedi 19/01/18 à 19h00

Où? au Cirque Royal

https://www.cirque-royal-bruxelles.be/evenement/rock-legends